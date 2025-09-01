Şanlıurfa’da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

ŞANLIURFA’DA DÜZENLENEN OPERASYON

Şanlıurfa’da tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, toplamda 2 bin 347 paket gümrük kaçağı sigara ile 11 kilo 200 gram çay ele geçirildi.

JANDARMA EKİPLERİNDEN başarılı MÜDAHALE

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde tütün ve alkol kaçakçılığına karşı etkili bir operasyon düzenledi. Hassas burunlu köpeklerin de yer aldığı şok yol aramasında, gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadelenin sürdüğünü ve bu tür operasyonların devam edeceğini bildirdi.