Şanlıurfa’da Usta Merdivenden Düştü

İŞ YERİNDEKİ KAZA ANLARI

Şanlıurfa’da bir iş yerinin dış cephesinde klima montajı yapmakta olan bir usta, demir iskelenin üzerine kurduğu merdivenden sırtında taşıdığı klima ile yukarı çıkarken dengesini kaybedip yere düştü. Ustanın düşmesi sonucu üzerine iskele ve taşıdığı klima motoru da devrildi. Bu sırada yaşanan olaylar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ

Olay anında, ustanın herhangi bir güvenlik önlemi ya da koruyucu ekipman kullanmadığı dikkat çekti. Klimayı binanın dış cephesine monte etmek amacıyla kurduğu merdivenden ikinci kata tırmanan usta, üst basamaklara geldiğinde merdivenin aniden kaymasıyla düşüş yaşadı. Metrelerce yükseklikten beton zemine düşen ustanın üzerine, iskele, merdiven ve taşıdığı klima düştü. Çevredeki kameraya yansıyan görüntülerde, ustanın yaralandığı anların dramatik bir şekliyle kaydedildiği görüldü.