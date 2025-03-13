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Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU GÖZALTILAR

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde 10 zanlıdan 9’u tutuklandı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Viranşehir, Suruç, Siverek ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslerde operasyonlar düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalar sonucunda, 3 kilo 342 gram esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu maddeler ile 79 adet hap ve 2 tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında hastalık taşıyan 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu zanlılardan 9’u tutuklanırken, 1’i serbest bırakıldı.

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