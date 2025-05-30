Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Şanlıurfa’da gerçekleştiren operasyonda ‘torbacı’ olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 25 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için kent merkezi ile Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir’de eş zamanlı bir operasyon düzenliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Arama yapılan adreslerde 42 gram metamfetamin, 95 gram sentetik kannabinoid, 35 gram esrar, 3 gram eroin, 10 sentetik hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Burada yapılan incelemeler sonucunda 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 20 kişi tutuklanıyor.