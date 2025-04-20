Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

EMNİYET EKİPLERİ BAŞARILI OPERASYONLAR YAPTI

Şanlıurfa’da emniyet güçleri, uyuşturucu madde operasyonları kapsamında 14 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda, merkez ilçe ile Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçeleri hedef alındı. Operasyonlar sonucunda, ekipler toplam 10 farklı işlem gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELERİN MİKTARLARI

Yapılan operasyonda, 3 kilo 50 gram skunk maddesi, 246 gram sentetik kannabionid, 71 gram metamfetamin maddesi, 8 kök kenevir bitkisi, 34 gram afyon sakızı, 1.74 gram eroin, 5 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişi, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANAN ZANLILAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Adliye süreci sonrasında, bu şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir zanlı savcılık tarafından serbest bırakılırken, bir kişi adli kontrol şartıyla özgür kaldı. Operasyonlar, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.