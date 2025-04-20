Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCULUK OPERASYONU YAPILDI

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’sinin tutuklanması ile sonuçlandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Akçakale, Ceylanpınar ile Birecik ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Operasyon sırasında, 14 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 8 kök Hint keneviri, 5 sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Burada yargılanan 12 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer biri ise savcılık ifadesinin ardından salıverildi.