Şanlıurfa’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bu operasyon, Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği bu operasyonda, 125 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 5 tüfek ile 3 şarjör ve 84 mermi gibi kaçak malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.