Şanlıurfa’da Video İçin Şüpheli Gözaltında

İNANÇ DEĞERLERİNE HAKARET HABERİ

Şanlıurfa’da toplumun inanç değerlerine yönelik hakaret içeren bir video paylaşımıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Valilikten gelen açıklamada, 4 Mayıs’ta sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Balıklıgöl Platosu’nda kaydedilen videonun, toplumun inanç değerlerine hakaret içerdiği değerlendirildi.

GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği dijital takip ve analiz çalışmaları sonucunda, videoyu paylaşan kişinin kimliği belirlendi. Açıklamada, “Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde video içeriğinde yer alan F.S. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli 6 Mayıs 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir.” denildi.