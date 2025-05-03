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Şanlıurfa’da Yakıt Tankeri Alev Aldı

KAZA SONUCU TANKER ALEV ALDI

Şanlıurfa’da meydana gelen bir kaza, yakıt tankeri yangınına neden oldu. Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesi’nde gerçekleşti. Halil K. yönetimindeki yakıt yüklü 63 L 1909 plakalı tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHELEDE BULUNDU

Kaza sonucunda hafif yaralanan sürücü, kendi çabalarıyla aracından çıkarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen tanker alevler içindeki yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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