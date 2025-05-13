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Şanlıurfa’da Yangın, 4 Kişi Kurtarıldı

YANGINDA 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Şanlıurfa’da bir apartmanın ikinci katında gerçekleşen yangın sonucu 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde ortaya çıktı. Henüz nedeni tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı ve bu durum apartmanı dumanla kapladı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yangın anında hemen müdahale etmek için olay yerine giden ekipler, apartmanda mahsur kalan 4 bireyi dışarı çıkardı. Ardından alevlere müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmezken, yangının meydana geldiği evde maddi hasar yaşandığı bildirildi.

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