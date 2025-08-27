Şanlıurfa’da Yangın, Bir Kadın Dumandan Etkilendi

YANGIN DURUMU VE ETKİLERİ

Şanlıurfa’da bir elektrik malzemeleri satış yerinde çıkan yangın, bir kadının dumandan etkilenmesine yol açtı. İş yerinin tamamen kullanılamaz hale gelmesi, olayın ciddiyetini ortaya koyuyor. Yangın, akşam saatlerinde Kamberiye Mahallesi’ndeki dükkanda başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında, iş yerinden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede içerideki plastik malzemelerin tutuşması, alevlerin iş yerini sarmasına neden oldu.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE VATANDAŞ TEPKİLERİ

Yangının yaşandığı bölgeye hemen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladığında su basıncının ayarlanmasında sorun yaşandı. Bu durum, olayın seyrini etkileyerek, vatandaşların tepkisine neden oldu. Çevredekiler, yangının daha fazla büyümesini engellemek için itfaiye ekiplerine “suyu açın” şeklinde seslendi. Alevlerin hızla yayıldığını gören bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla olay anını kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

SONUÇ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, olayda dumandan etkilenen bir kadın, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası, iş yerinin tamamen kullanılamaz hale gelmesi, durumu daha da kritik hale getirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.