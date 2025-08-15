Şanlıurfa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ŞANLIURFA’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Alınan bilgilere göre yangın, dün gece saatlerinde Kadıkendi Mahallesi’nde meydana geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 9 araç ve 27 personelle hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor. Çıkan yangının nedeni ise araştırma aşamasında.