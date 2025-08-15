Haberler

Şanlıurfa’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ŞANLIURFA’DA YANGIN MÜDAHALESİ

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Alınan bilgilere göre yangın, dün gece saatlerinde Kadıkendi Mahallesi’nde meydana geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Yangın haberinin alınmasının ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 9 araç ve 27 personelle hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtiliyor. Çıkan yangının nedeni ise araştırma aşamasında.

Enerjisa Enerji, TSRS uyumlu raporunu yayımladı

Enerjisa Enerji, 2018'den bu yana düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu'na 2024 yılı için Türkiye'nin yeni sürdürülebilirlik standartlarına da uyumlu içerikler ekleyecek.
Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

Antalya'da uzun süre iş yerini açmayan bir kişi, kötü kokuların yayılması üzerine ölü bulundu. Olay, çevredeki insanları alarma geçirdi.

