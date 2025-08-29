Şanlıurfa’da Yangın, Tır Hurdaya Döndü

ALEV ALAN TIR YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Şanlıurfa’da meydana gelen olayda, tır alev alarak hurda yığınına döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Şanlıurfa – Gaziantep Otoyolu’nun 70’inci kilometresinde gerçekleşti. Seyir halindeki 27 AGV 738 plakalı tır, sürücü Bünyamin Ö.’nün kontrolünde, cinayet günü bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

TIR KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sürücü, alevlerin hızla yükselmesiyle birlikte tırı yol kenarına çekti. Yangın hızla yayılarak tırın tamamen yanmasına neden oldu. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine ulaşıp yangına müdahalede bulundu ve yangını kontrol altına almayı başardı. Yangından sonra, uluslararası taşımacılık yapan tırın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Yangın sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebine yönelik inceleme çalışmalarını başlattı. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, yangının söndürülmesi ile birlikte yeniden trafiğe açıldı.