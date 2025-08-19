Şanlıurfa’da Yasal İşlem Başlatıldı

ŞANLIURFA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Şanlıurfa’da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri 6 zanlıyı gözaltına aldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte Eyyübiye, Birecik, Hilvan, Halfeti ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları, uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 6 ayrı adrese baskın düzenledi.

YAKALANAN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı ve yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Elde edilen bulgular arasında 108 gram kubar esrar, 17 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör ve 84 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek yer aldı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.