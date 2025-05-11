Şanlıurfa’da Yemekten Zehirlenme Olmuş

ÖĞRENCİLERİN HASTANEDEN ALDIĞI TEDAVİ

Kayseri’den gezi için gittikleri Şanlıurfa’da, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 14 lise öğrencisi, Gaziantep’in Nizip ilçesinde tedavi altına alındı. Şanlıurfa’daki kültürel gezi programına katılan öğrenciler, dönüş yolculuğu esnasında Gaziantep’in Nizip ilçesi yakınlarında bulantı ve kusma gibi belirtiler göstermeye başladı. Aynı anda 14 öğrencinin rahatsızlanması üzerine, yol güzergahı hastaneye çevrildi.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ TESPİT EDİLDİ

Nizip Devlet Hastanesi acil servisine getirilen öğrencilerde yedikleri yemek nedeniyle zehirlenme belirtileri belirlendi. Hastaneye sevk edilen 14 öğrencinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ayrıca, öğrencilerin durumları Kayseri’deki ailelerine de iletildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve öğrencilerin yedikleri yemekten numune alındığı da öğrenildi.