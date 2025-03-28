Şanlıurfa’da Yenidoğan Bebek Cinayeti Şoku

ŞANLIURFA’DA BEBEK CENAZESİ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 30 Mart 2023 tarihinde yol kenarındaki bir menfezde bir bebek cesedi keşfedildi. Bu durum üzerine jandarma ekipleri derhal bir soruşturma başlattı. Yapılan detaylı teknik incelemeler sonucunda, cesedin annesinin ismi öğrenilemeyen bir kadının evlilik dışı ilişki sonucu bebeği dünyaya getirdiği tespit edildi.

BEBEK CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI

Kadının, erkek arkadaşıyla birlikte bebeği öldürdüğü ve bu cinayetin izlerini örtmek amacıyla cesedi, yaşadıkları yerden 105 kilometre uzaktaki bir menfeze götürdüğü belirlendi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yapılan operasyon neticesinde şüpheliler B.M. ve H.M. yakalandı.

TUTUKLANMA SÜRECİ

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada yapılan sorgulamalarında, bulundukları bölgede tanındıkları ve evli oldukları gerekçesiyle durumu gizlemek istediklerini belirttikleri, bu nedenle cinayet işledikleri öğrenildi. Yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edilen B.M. ve H.M., mahkeme önünde tutuklandı.