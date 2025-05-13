Şanlıurfa’da Yorgun Mermilerle Yaralanmalar Oldu

ŞANLIURFA VALİSİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabı üzerinden hafta sonu yaşanan bir olayla ilgili bilgi verdi. Yorgun mermilerin isabet etmesi sonucu biri çocuk iki kişi ağır yaralandı. Vali Şıldak, Eyyübiye İlçesi’nde meydana gelen olayda 9 yaşındaki bir çocuğun kafasına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralandığını belirtti. “Çocuğumuz yapılan ameliyat sonrasında şu anda entübe olarak tedavi görüyor” diyen Şıldak, ayrıca 53 yaşındaki başka bir vatandaşın ise bir silahın namlusundan çıkan merminin sırtına isabet etmesiyle yaralandığını ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Vali Şıldak, “53 yaşındaki vatandaşımızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor” sözleriyle, yaralıların sağlık durumuna dair bilgi vermeye devam etti. “Başkalarının hayat hakkını hiçe sayacak kadar sorumsuz ve duyarsız hareket eden bu iki olayın faillerini tespit ederek yakalamak üzere güvenlik birimlerimiz çalışmasını sürdürüyor” diyen Vali, toplum düzeni ve huzuru bozan bu tür davranışların asla karşılıksız kalmayacağı uyarısını yaptı. Aksi takdirde, “bu çağ dışı davranışları sergileyenler adalet önünde hesap verecektir” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.