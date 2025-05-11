Şanlıurfa’da Zehirlenen 14 Öğrenci, Tedavi Altında

ÖĞRENCİLER ŞANLIURFA’DA YEMEK SONRASI RAHATSIZLANDI

Kayseri’den kültürel gezi için giden lise öğrencileri, Şanlıurfa’da yedikleri yemeğin ardından zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Dönüş yolunda Gaziantep’in Nizip ilçesi yakınlarında rahatsızlanan 14 öğrenci, tedavi altına alındı.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ TESPİT EDİLDİ

Kayseri’den düzenlenen gezi sonrası araçta bulunan öğrenciler, ani şekilde bulantı ve kusma problemleri yaşamaya başladı. Bu durum üzerine güzergah hastaneye çevrildi. Öğrenciler, Nizip devlet hastanesi acil servisine getirildi ve burada yedikleri yemekten kaynaklı zehirlenme belirtileri belirlendi.

GENEL DURUMLARI İYİ

Hastaneye kaldırılan 14 öğrencinin genel durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Olayın ardından, öğrencilerin ailelerine durumu bildirildi. Ayrıca, olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve öğrencilerin yedikleri yemekten numune alındığı bilgisi verildi.