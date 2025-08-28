Şanlıurfa’daki Beton Sorununa Tepki Geldi

ŞANLIURFA’DA BETON DAYANIMI DÜŞÜK ÇIKTI

Şanlıurfa’da devam eden bir inşaatta alınan karot numunelerindeki beton dayanımının düşük çıkması sonucu, inşaatı yıktırmayı tercih eden müteahhit Ömer Çorbacı’ya tepki geldi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, “Eğer ortada kirli bir plan yoksa müteahhit gerçekten samimiyse, neden 12 gün boyunca laboratuvar raporunu resmi makamlardan sakladı” dedi. Olay, Korkukent Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta yaşandı.

İNŞAATTAKİ SORUNLAR VE YIKIM SÜRECİ

6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan bir binanın yerine 7 katlı yeni bir inşaat projesi başladı. Müteahhit Ömer Çorbacı, kullanılan betonun kalitesiz olduğundan şüphelenerek özel bir laboratuvara karot testi yaptırdı. Test sonuçları, C25 olması gereken betonun dayanımının yalnızca 8 olduğunu gösterdi. Bunun üzerine Çorbacı, durumu yetkili kurumlara bildirerek kendisini ihbar etti. 5’inci katına kadar tamamlanan bina, resmi makamlara bağlı ekipler tarafından mühürlendi ve ardından yıktırıldı. Yıkım sırasında gazetecilere açıklama yapan Çorbacı, “Depremde yıkılan binanın yerine dönüşüm kapsamında yeni bir bina yapmak istedik. Ancak güvenlik açısından yasal süreci başlatmak zorunda kaldık” dedi.

SÜREÇTEKİ ŞÜPHELİ NOKTALAR

YDKBD Genel Başkanı Ramazan Fırat Toraman, inşaat sürecini eleştirerek, “Bu inşaatın 25 yerinden neden karot örnekleri alındı. 17 Temmuz’da müteahhit bunu biliyor ve resmi makamlara bildirmiyor. Neden 12 gün boyunca raporları saklıyor?” şeklinde konuştu. Toraman, ayrıca yapı güvenliği ile ilgili alınan önlemleri sorgulayarak, “Orası yıkılırken resmi merci var mıydı? Böyle bir süreçte amaç sadece kendini ihbar edip haber yaptırmak olamaz” ifadelerini kullandı.

BETON DÖKÜM SÜRECİNDE DİKKAT GEREKİYOR

YDKBD Şanlıurfa Şube Başkanı Reşat Uçan, beton döküm sürecinin yapı denetim elemanları gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Uçan, “Müteahhit, yapı denetimin bilgisi dışında özel bir laboratuvardan karot aldırıyor ve sonuçları 13 gün boyunca bildirmiyor. Bu sürecin şüpheli detayları ve neden bu kadar hızlı karar alındığı üzerine hâlâ net bir bilgi yok” dedi.