Şanlıurfa’daki Bina Yıkıldı, Güvenlik Sağlandı

BETON DAYANIMI YETERSİZ ÇIKTI

Şanlıurfa’da devam eden bir inşaatta alınan karot örnekleri sonrası beton dayanımının yetersiz olduğu laboratuvar testleriyle tespit edildi. Müteahhit Ömer Çorbacı, durumu yetkililere bildirerek, 5 katı tamamlanmış binanın güvenlik önlemleri ile yıkılmasını sağladı. Korkukent Mahallesi’nde, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde ağır hasar gören bina, yıkılıp yerinde yeni bir 7 katlı inşaat süreci başladı.

TEST SONUÇLARI KAYGI VERİCİ

Yüklenici firma müteahhidi Ömer Çorbacı, kullanılan beton hakkında endişesi sebebiyle karot örneklerini özel bir laboratuvarda yeniden test ettirdi. Elde edilen sonuçlarda, beton dayanımının gereken seviyeden oldukça düşük çıktığını gören Çorbacı, ilgili kurumlara başvurdu. Beşinci katı tamamlanan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Alınan güvenlik önlemleriyle binanın yıkım süreci başlatıldı. Depremde yıkılan yapının yerine yapılan yeni inşaatın beton değerinin düşük çıkması, müteahhit Çorbacı’nın üzüntüsüne neden oldu. Çorbacı, “6 Şubat depreminde yıkılan binanın yerine dönüşüm kapsamında yeniden inşaat etmek istediğimiz yapının betonunu bir firmadan aldık. Projemiz için C25 beton gerekiyordu, satın aldığımız beton C30 olmasına rağmen laboratuvar testinde dayanım sadece 8 çıktı. Bu durumda yasal süreç başlatıp binayı güvenlik gerekçesiyle yıkıyoruz. İnsanların öldüğü bir yerde yeniden inşaat yaparken en küçük hatayı bile görmezden gelemeyiz” şeklinde konuştu.

DENEYİM HENÜZ PAYLAŞILMADI

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ahmet Melik, sonuçların son derece kaygı verici olduğunu ifade etti. Melik, “6 Şubat 2023 depremlerinden 2 yıl geçti ama hala ders alınmamış görünüyor. Beton uygun rapor almasına rağmen yeniden test edildiğinde dayanımın çok düşük olduğu görüldü. Bu durum, denetimlerin yetersizliğini gösteriyor. Daha sıkı ve bağımsız kontroller şart” dedi.