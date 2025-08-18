Şanlıurfa’daki Cami Onarımları Devam Ediyor

CAMİ ONARIM VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa’da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören 73 camiden 35’inin onarım ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Valilik, deprem sonrası hasar gören camilerin ibadete açılması için onarım ve restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, depremde zarar gören camilerin hızlı bir şekilde ibadete açılmasının hedeflendiğini ifade etti. Dini yapıların onarımıyla ilgili camilere öncelik verdiklerini belirten Şıldak, şu şekilde konuştu: “İlimizin önemli ibadet mekanlarından biri olan Eyüp Peygamber Cami’sinin minarelerinin yıkımı gerçekleştirilmiş olmakla birlikte yapımı ile ilgili süreçte gerekli bütçenin sağlanması için çalışma yürütülmektedir. Yine ilimizin merkezi bir noktasında bulunan Narıncı Cami’sinin onarım ve restorasyonu için de valiliğimiz tarafından gerekli proje hazırlığı tamamlanmış, bütçe teminine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.”

İŞ BİRLİĞİ İLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vali Şıldak, deprem nedeniyle camilerde meydana gelen hasarların giderilmesi için bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının hızlandırılması amacıyla valilik tarafından koordinasyon sağlandığını, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü, belediyeler ve hayırseverlerin katkılarıyla büyük bir çaba içinde olduklarını söyledi. Şu ana kadar önemli ilerleme kaydedilen bu çalışmalarda vatandaşların vereceği desteklerin de sürecin hızlanmasını sağlayacağını vurguladı.

CAMİLERİN DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

Vali Şıldak, kent genelinde depremde hasar gören 73 camiden 35’inin onarım ve restorasyonunun tamamlandığını, ayrıca 28 camide çalışmaların sürdüğünü, 3 caminin ihale aşamasında olduğunu ve 7 caminin ise hazırlık aşamasında devam ettiğini ifade etti.