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Şanlıurfa’daki Çiçekçide Çıkan Yangın Söndürüldü

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Şanlıurfa’da bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı yer, Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi olarak belirlendi.

ELEKTRİK KONTAĞI NEDENİYLE ÇIKTI

Yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı gündeme geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini etkisi altına aldı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, hemen itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ekiplerin bölgeye varmasının ardından, yangın bir saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangın sonucunda maddi hasar oluştu ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili incelemelere başlandığı bildirildi.

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