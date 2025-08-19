Şanlıurfa’daki Çocuk Acişten Kurtarıldı

Olayın Detayları

Şanlıurfa’da 10 yaşındaki bir çocuğun parmağına sıkıştırdığı cıvata pulu, doktor nezaretinde itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşti. Eyyübiye’de yaşayan D.E. isimli 10 yaşındaki çocuk, parmağına cıvata pulu geçirdi.

Yardım Çabaları

Halka şeklinde olan pulu çıkaramayan ailenin üyeleri, çocuğu hızlıca araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar, pulu başarılı bir şekilde çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, pulu keserek çıkartmayı başardı.

Sonuç

Bu tür olaylar, çocukların meraklı yapıları ve oyun esnasında karşılaşabilecekleri tehlikelerin önemli bir örneği olarak dikkat çekiyor. Çocuk güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri, aileler için gereken bir konu haline geliyor.