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Şanlıurfa’daki Kazanın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ AN

Kaza, dün akşam saat 21.30 sularında Birecik Köprüsü’nde gerçekleşti. Freninin boşaldığı iddia edilen 63 EE 815 plakalı kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç, yaklaşık bir kilometre mesafede çeşitli araçlara çarparak önündeki 34 BFG 356 plakalı otomobille beraber köprüden 15 Temmuz Caddesi’ne düştü.

KAZADAN ETKİLENENLER

Bu üzücü olayda, Ahmet Casım, Müslüm Çakmak ve Ceylan Cilolu yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 8’i taburcu edildi, fakat 14 kişinin tedavisi hâlâ devam ediyor. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Nizip ve Bozova ilçelerinde defnedildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kazanın ardından yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Birecik Devlet Hastanesi kavşağından ilçe merkezine doğru hızlı bir şekilde ilerleyen kamyonetin, önündeki otomobile çarpmasının ardından yoluna devam ettiği görülüyor.

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