Şanlıurfa’daki Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Edildi

ŞANLIURFA’DA YANGIN PANİĞİ

Şanlıurfa’da, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi’nde bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürülüyor. Alevler, kısa sürede yayılıp tüm iş yerini sardı. Olayın ardından hemen itfaiye ekipleri çağrıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak iş yerinde önemli hasar oluştu. Yangınla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler Elbet Kaybedecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masumların kanlarının sorumlusunun cezalandırılacağını vurguladı. Kan dökenlerin er geç adaletle yüzleşeceğini belirtti.
Konyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Uçar, karşılaşmanın zorluklarını öne çıkarırken, forvet Nayir ise hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti.

