Şanlıurfa Haliliye İlçesinde Arama Başlatıldı

HALİLİYE’DE SULAMA KANALINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalına düşen bir çocuk ve bir yetişkin için arama çalışması başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dün akıntıya kapılan Bünyamin Ç. (12) ve Abdullah Ö. (25) için ekipler seferber oldu.

ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU

Etrafta bulunan vatandaşların durumu fark etmesi sonrasında, olay yerine hızlı bir şekilde İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Arama çalışmaları, su altında ve üstünde devam ediyor.