Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali Büyüledi

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BÜYÜK KATILIM GÖRDÜ

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlendi ve yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Festival, 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlikler arasında konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, gastronomi ve arkeoloji atölyeleri yer aldı. Şanlıurfalı sanatseverler, kentin farklı noktalarında düzenlenen sergilerle kentin kültürel mirasını keşfetti.

Festival kapsamında, “Filistin Benim Vatanım” adlı Nabil Anani sergisi, Samed Karagöz’ün küratörlüğündeki “Hala Yaşıyorum” sergisi ve Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan “Sabahçı Kahvesi” sergisi ziyaretçileri karşıladı. Ayrıca Mevlid-i Halil Camisi’nde “Adil-i Mutlak” Hat Sergisi sergilendi. “Işıkla Ateş Arasında” isimli mapping gösterisinde Balıklıgöl efsanesi, dijital sanatla yeniden hayat buldu.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen konserlerde Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Bayhan, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Bengü, Ebru Yaşar ve Alişan gibi sevilen isimler sahne aldı. Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi, festival boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları sergiledi.

Festivalde, “Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi”, “Türkiye’nin Ustaları” belgesel gösterimi ve “Yaşayan Miras Çalıştayı” gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kentin farklı yerlerinde düzenlenen atölyelerde yetişkinler ve çocuklar sanatla tanışarak yeni deneyimler edindi. Türkiye ve Filistin’in başarılı yazarları, “Uluslararası Genç Yazarlar Buluşması”nda katılımcılarla buluştu.

“Çocuk Köyü” etkinlik alanında çocuklar, “Rafadan Tayfa” ve “Kral Şakir” gibi popüler çocuk tiyatrolunu izleme imkanı buldu. Şanlıurfalıların yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi gören festival, 9 gün boyunca yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.