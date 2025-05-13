Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali Duyuruldu

ŞANLIURFA VALİSİNDEN FESTİVAL DUYURUSU

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Vali Şıldak’ın bu yıl ikincisi düzenlenecek olan etkinlik öncesi ilgili kurum amirleriyle bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

KATILIM DAVETİ

Vali Şıldak, herkesin 24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne katılımını teşvik etti. “Bu yıl 9 gün sürecek Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin ilimizin kültür ve sanatına katkı sunmasını diliyorum.” ifadelerini kullanan Şıldak, geçen yılki ilk etkinliğin oldukça başarılı geçtiğini vurguladı. Bu yıl düzenlenecek tüm etkinliklerin il merkezinde olacağını belirtti.

ETKİNLİK PLANLAMASI

Şıldak, katılım, sahne düzeni ve diğer organizasyonlarla ilgili olarak kurumların bilgilendirmelerini tamamladığını ifade etti. “Şanlıurfa kültürün başkenti diyoruz ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi, en verimli bir şekilde bu buluşmamızın yansımalarını göreceğiz.” şeklindeki açıklamasının ardından, festivalin detaylarının ilerleyen günlerde paylaşılacağını ekledi. Tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.