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Şanlıurfa’nın 105’inci Kurtuluş Yılı Kutlandı

ŞANLIURFA KURTULUŞUNUN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yılı, Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen bir etkinlik ile kutlandı. Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Şanlıurfa’nın kurtuluş dönemindeki kahramanlıklar ön plana çıkarıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın katıldığı törende, Şanlıurfa’nın tarihi mücadelesine özel bir vurgu yapıldı.

ÖNEMLİ BİR TOPLANTI

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Bekir Bozdağ, “Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 105’inci yıldönümü münasebetiyle bu toplantının yapılması önemli ve kıymetlidir. Bu vesileyle Şanlıurfamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıldönümünü kutluyor, bu kurtuluşa damga vuran ve tarihe adlarını altın harflerle yazdıran Şanlıurfamıza ‘Şanlı’ ismini kazandıran ve ayrıca istiklal madalyası verilmesini sağlayan o büyük kahramanları, 12’leri, onların organizasyonunda görev alan Binbaşı Ali Rıza Bey ve Yüzbaşı Ali Sami Bey başta olmak üzere mücadele eden tüm kahramanları saygıyla yad ediyorum” dedi.

ŞANLIURFA’NIN TARİHSEL ÖNEMİ

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise yaptığı konuşmada, “Şanlıurfa Anadolu’nun kalbinde yaşayan bir efsane gibidir. Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen, insanlık tarihine ışık tutan Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi kültür hazinelerine de ev sahipliği yapan bir şehir olarak Dünya Kültür mirasına da eşsiz eserler sunuyor. Ateşin Hz. İbrahim’e karşı serin olduğu mucizevi olayın karşısındaki Balıklıgöl, yalnızca Şanlıurfa’nın değil, tüm İslam aleminin gönlündeki müstesna bir yere sahiptir. Bugün Şanlıurfa, ticarette de sanayide de tarımda da hayvancılıkta da ülkemizdeki önemli merkezlerden birisi durumundadır” ifadelerini kullandı.

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