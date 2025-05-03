Şanlıurfa’nın 105. Kurtuluş Yıldönümü Kutlandı

ANAYURT KUTLAMASI

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü, Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen programla kutlandı. Etkinliğe, Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliği yaptı. Şanlıurfa’nın kurtuluş dönemindeki mücadeleye vurgu yapan program, ATO Başkanı Gürsel Baran ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

GEÇMİŞE SAYGI

Açılış konuşması yapan Bozdağ, “Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 105. yıldönümü münasebetiyle bu toplantının yapılması önemli ve kıymetlidir. Bu vesileyle Şanlıurfamızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıldönümünü kutluyor, bu kurtuluşa damga vuran ve tarihe adlarını altın harflerle yazdıran Şanlıurfamıza ‘Şanlı’ ismini kazandıran ve ayrıca istiklal madalyası verilmesini sağlayan o büyük kahramanları, 12’leri, onların organizasyonunda görev alan Binbaşı Ali Rıza Bey ve Yüzbaşı Ali Sami Bey başta olmak üzere mücadele eden tüm kahramanları saygıyla yad ediyorum” dedi.

KÜLTÜREL MİRAS

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, Şanlıurfa’nın medeniyetler beşiği olduğunu belirtti. “Şanlıurfa Anadolu’nun kalbinde yaşayan bir efsane gibidir. Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen, insanlık tarihine ışık tutan Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi kültür hazinelerine de ev sahipliği yapan bir şehir olarak Dünya Kültür mirasına da eşsiz eserler sunuyor. Ateşin Hz. İbrahim’e karşı serin olduğu mucizevi olayın karşısında Balıklıgöl, sadece Şanlıurfa’nın değil tüm İslam aleminin gönlündeki müstesna bir yere sahip. Bugün Şanlıurfa, ticarette, sanayide, tarımda ve hayvancılıkta ülkemizdeki önemli merkezlerden biri durumunda” ifadelerini kullandı.

– ANKARA