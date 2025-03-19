Şanlıurfa’nın Geleneksel Lezzeti: Kavurga

KAVURGA: GELENEKSEL TÜRK LEZZETİ

Şanlıurfa’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan kavurga, yüzyıllardır sofralarda kendine yer bulmuş bir atıştırmalık olarak Ramazan ayında ilgiyle tüketiliyor. Eski bir çerez geleneği olan kavurga, zengin besin içeriği sayesinde son yıllarda yeniden popüler hale geliyor. Bu geleneksel lezzet, hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kavurga, özellikle soğuk kış gecelerinde eğlenceli sohbetlerin vazgeçilmezi olurken Ramazan ayında şifa deposu olması nedeniyle iftar sonrası atıştırmalık olarak tercih ediliyor.

KAVURGANIN MALZEMELERİ VE HAZIRLANIŞI

İlk tarımın yapıldığı ve ilk buğdayın diyarı olan Şanlıurfa’nın yüzyıllara dayanan lezzeti kavurga, buğday, nohut, mısır, menengiç ve hint kenevirinin karıştırılıp kavrulmasıyla elde ediliyor. Halk arasında “kılenek” adıyla da bilinen bu yöresel çerez, genellikle uzun kış aylarında ve Ramazan ayında iftar sonrası tercih ediliyor. Kolay bir şekilde hazırlanan kavurga, kaynatılmış buğday, karpuz çekirdeği, menengiç ve kendir tohumu, her biri ayrı ayrı tavalarda hafif tuzlu suda kavrulduktan sonra hepsi birbirine karıştırılıyor. Karıştırılan ürünler kavurga haline getirilerek tüketime hazır hale getiriliyor. Son aşamada, bez torbalara konularak muhafaza altına alınıyor.

KAVURGA GELENEĞİ: AİLE İÇİ BİR BAĞLANTI

Çerez satıcısı Ömer Seyis, “Kabak çekirdeğinin, yer fıstığının, fındığın olmadığı zamandan bugüne kadar kavurga tüketiliyor. Kavurga bizim kış gecelerinin vazgeçilmez çerezidir. Geçmişte annelerimiz evde bulunan imkanlarla bunu hazırlayıp çerez olarak bize sunmuş. O zamandan başlayan gelenek halen devam ediyor. Annem 80 yaşında ve halen kavurgadan vazgeçmez. Göbeklitepe’nin tarihi kadar eski bir gelenektir. Kavurgayı duyunca başka çerez aramayız” diyor. Kavurga alan vatandaşlar ise yıllardır tükettikleri bu lezzetten vazgeçemediklerini ifade ediyor.

– ŞANLIURFA