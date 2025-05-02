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Şanlıurfa Valiliği, Dolu Zararını Tespit Edecek

ŞANLIURFA VALİLİĞİ DOLU YAĞIŞI SONRASI ZARAR TESPİTİ YAPACAK

Şanlıurfa Valiliği, Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası zarar tespit ve değerlendirme çalışmalarının gerçekleştirileceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, “2 Mayıs 2025 Cuma günü, ilimizin bazı bölgelerinde etkili olan dolu yağışı sonucunda Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerimizde tarımsal üretim alanlarında zarar meydana gelmiştir.”

MAHALLELERDE HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Açıklamada, Bozova’da 10, Hilvan’da 15, Halfeti’de ise 4 mahallede fıstık, zeytin, pamuk gibi ürünlerde hasar oluştuğu belirtildi. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinin sahada yürütülecek olan zarar tespit ve değerlendirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı ifade edildi.

ÜRETİCİLERE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Valilik, “Dolu zararından etkilenen bütün üreticilerimize üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Oluşan mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi konusundaki çalışmalar koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir” dedi.

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