Şanlıurfa Valisi Çocukları Koruma Çağrısı Yaptı

SULAMA KANALLARI VE GÜVENLİK RİSKLERİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu yıl sulama kanalları, baraj ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarına dikkat çekerek, “Ailelerin çocuklarına sahip çıkmasını istiyoruz” dedi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen il güvenlik toplantısının ardından, Nisan ayı asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı.

GEÇEN YILIN GÖLGESİNDEKİ KAYIPLAR

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, “Maalesef ilimizde çok sayıda sulama kanalının bulunması, aynı zamanda baraj göllerinin mevcut olması nedeniyle her yıl çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Geçen yıl 44 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bu sene itibariyle bu rakam 10’a ulaştı,” şeklinde konuştu. Vali ayrıca, çocukların bu kanallar etrafında oynarken risk altında olduğunu ve bunun sonucunda yaşanan üzücü kazalara değindi. Haliliye ilçesinde son olarak iki çocuğun boğulması olayını örnek vererek, ailelere uyarılarda bulundu.

ALINAN TEDBİRLER VE YASAKLAR

Vali, “Geçen yıl aldığımız kararla birlikte buralarda bulunmak, yüzmek, serinlemek amacıyla girmek ve yaklaşmak kesinlikle yasak,” diyerek ailelerin bu tür alanlardan çocuklarını uzak tutmaları gerektiğine vurgu yaptı. Vali Şıldak, stüdyolarda gerçekleşen toplantıda, sosyal sorumluluk anlamında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ ARANIYOR

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ise, Balıkıgöl’de Hz İbrahim’e hakaret eden kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışmaların başladığını açıkladı. Kentin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmalar, yerel halkın da güven içinde yaşamasını sağlamayı hedefliyor.