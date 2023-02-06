Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin hissedildiği Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 24 kişi öldü.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin hissedildiği Şanlıurfa ve Diyarbakır’da 24 vatandaşımızın öldüğü açıklandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası, Şanlıurfa’da 18, Diyarbakır’da 6 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, deprem sonrası yaptığı açıklamada, “18 vatandaşımız vefat etti, 67 vatandaşımız da yaralı” sözlerine yer verdi.

Vali Ayhan, 19 binanın depremden etkilendiğini söyledi.