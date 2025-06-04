Şanlıurfa’ya 321 Bin Ziyaretçi Geldi

Göbeklitepe Ziyaretçi Sayısı Artıyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, “tarihin sıfır noktası” olarak bilinen Göbeklitepe’nin son 5 ayda 321 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini aktardı. Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Şanlıurfa’nın turizm alanındaki ziyaretçi sayısında başarılı bir yıl geçirdiğini ifade etti. Önceki yıl ile kıyaslandığında, kentteki ziyaretçi sayısında bir artış olduğunu vurguladı.

2025 Yılına Dair Umut Verici Veriler

“Son iki yılın ardından 2025 yılında ziyaretçi sayımızı önemli ölçüde çoğaltmış bulunuyoruz. Göbeklitepe’yi geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında 236 bin kişi ziyaret etmişken, bu sayı 2025’te 321 bine ulaştı.” diyen Şıldak, ildeki müzelerin ziyaretçi sayısının da 80 binden 147 bine yükseldiğini belirtti. Ayrıca, şu günlerde otel doluluk oranlarının oldukça yüksek seyrettiğini ve Kurban Bayramı tatilinde şehirlerinin yine çok sayıda ziyaretçi ağırlayacağını anlattı.

Turizmde Hızlı Yükseliş İçin Hazırlık

Bu olumlu gelişmeler karşısında, Şanlıurfa’da turizmin daha hızlı ve istikrarlı bir şekilde yükselmesi için şehrin her yönüyle turizme hazırlanmasının öneminin arttığını da sözlerine ekledi.