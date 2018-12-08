Şanlıurfa’da PKK’ya bir darbe daha

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK üyesi 2 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı.

Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

NTV