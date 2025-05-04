Şanlıurfaspor Çorum FK’ya 1-2 yenildi

MAĞLUBİYET VE DÜŞME HÜZÜNÜ

Trendyol 1. Lig’de Çorum FK karşısında 2-1 kaybederek 2. Lig’e düşen Şanlıurfaspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri, bu durum karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sözeri, “Çok söylenecek bir şey yok, bir alt lige düştük” ifadesini kullandı. Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 37. haftasında Çorum FK ile oynadığı karşılaşmayı kaybederek, sezon sonu küme düşme üzüntüsü yaşadı.

KALEDE YANGIN VE SONUÇ

Maç sonrasında basın toplantısında açıklama yapan Teknik Direktör Erkan Sözeri, takımının elinden geleni yaptığını ancak sonuçların istedikleri gibi gitmediğini belirtti. “78. dakikaya kadar maçı disiplinli, 1-0 önde götürdük ama yediğimiz golden sonra, beraberlik bize yetmiyordu” diyen Sözeri, uzatmalarda aldıkları riskin mağlubiyeti getirdiğini ifade etti. Oyuncularının gayretinden memnun olduğunu dile getiren Sözeri, sezon boyunca yaşanan dalgalı performansa dikkat çekti.

GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞ BEKLENTİSİ

Sözeri, Şanlıurfaspor’un tekrar ayağa kalkacağına inandığını vurgulayarak, “Önemli olan Şanlıurfaspor’un tekrar ayağa kalması, küllerinden yeniden doğması” dedi. Antrenörlük kariyerinde ilk defa böyle bir travma yaşadığını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü aktardı. “Şampiyonluk yaşadım, penaltılarla play-offu kaçırdık. Ancak böyle bir durumla karşılaştığım için ne söyleyeceğimi bilemiyorum” diyen Sözeri, takımın geçmişte de düşme yaşadığını hatırlatarak, güçlü bir yönetimle yeniden yükselebileceklerini düşündüğünü ifade etti. Son olarak, özür dilemesi gerekiyorsa bunu yapmaktan çekinmeyeceğini söylerken, ekibiyle ve oyuncularıyla birlikte elinden geleni yaptığını belirtti.