Şanlıurfaspor, Çorum FK’ya 2-1 yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig 37. hafta maçında, küme düşme hattında bulunan Şanlıurfaspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaştı. Maç, Şehir Stadyumu’nda gerçekleşti ve Çorum FK, karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı.

İLK YARI ÖNDE BİTTİ

Maçın 41. dakikasında, Şanlıurfaspor’un golcüsü Bouly Junıor Sambou, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol yaşanmadı ve Şanlıurfaspor, devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise ev sahibi takım Çorum FK, 78. dakikada Ali Akman’ın kaydettiği gol ile skoru eşitledi. Maçın uzatma dakikalarında, Çorum FK’dan Suat Kaya, takımını 2-1 öne taşıyan golü attı. Kalan sürede başka gol olmazken, Şanlıurfaspor maçı 2-1 kaybetti.

KÜME DÜŞME RİSKİ

Öte yandan, Şanlıurfaspor’un düşme hattında yer alan rakiplerinden Ankaragücü, galibiyet alırken, Manisa FK ise berabere kaldı. Bu sonuçlarla, ligin bitimine bir hafta kala sarı-yeşilli takım küme düşmüş oldu. Geçtiğimiz sezon averajla ligde kalan Şanlıurfaspor, ligin son haftasında evinde Erzurumspor’u ağırlayacak.