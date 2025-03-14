Şanlıurfaspor Kendi Evinde Esenler Erokspor’a Yenildi

ŞANLIURFASPOR MAĞLUP OLDU

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Esenler Erokspor ile karşılaştı ve maçı 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın 16. dakikasında Akabueze’nin kullandığı serbest vuruşta, Zach Muscat’ın kafa vuruşu dışarı gitti. 30. dakikada Mücahit Albayrak’ın ortasında Kayode’nin vuruşu yandan auta çıktı.

İKİ GOL BİRDEN GELDİ

45+3. dakikada Alper Karaman’ın pasında Fernandes topu filelerle buluşturdu ve durum 0-1 oldu. 50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Alper Karaman’ın asistinde Kayode, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skor 0-2’ye geldi. 73. dakikada Francis’in ceza sahası dışından vuruşu, kaleci Tokotaev tarafından kontrol edildi.

KADRO DETAYLARI

Hakemlerden Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan ve Azem Zorlu karşılaşmanın yönetimini üstlendi. Şanlıurfaspor’un kadrosunda Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Okyere dk. 60), Akabueze, Ahmet Yazar (Amar Begiç dk. 60), Nafican Yardımcı, Zach Muscat (Fatih Eren dk. 81), Sambou (Alpay Çelebi dk. 60), Hasan Hüseyin Acar ve Ogundu (Kappel dk. 79) yer aldı. Yedek oyuncular ise Abdulkadir Sünger, Enes Kalyoncu, Mehmet Yüksel, Seyit Gazanfer ve Çağrı Giritlioğlu’ndan oluştu.

Esenler Erokspor ise Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kaçar, Laine (Oscar dk. 46), Alper Karaman, Kayode (Ertuğrul İdris Furat dk. 80), Metehan Mert (Sakıb Aytaç dk. 90), Francis, Seyfettin Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak, Furkan Orak ve Fernandes (Mame Mor Faye dk. 72) oyuncularıyla mücadele etti. Yedek kadrosunda ise Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Samuli Laine, Hamza Catakovic, Benhur Keser ve Oğuz Ceylan bulundu. Karşılaşmada sarı kart gören oyuncular arasında Furkan Orak, Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kaçar, Kayode, Oscar ve Ertuğrul İdris Furat yer aldı.