Şanlıurfaspor Mücadeleye Devam Edecek

FUTBOLDA ZOR DURUMDAYIZ

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, Esenler Erokspor ile oynanan maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımın karşılaşmayı kaybetmesiyle birlikte ligde zor bir duruma düştüklerini belirten Kınalı, tekrar toparlanmak için sonuna kadar savaşacaklarını ifade etti. Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Şanlıurfaspor, kendi sahasında Esenler Erokspor’a 2-0 yenildi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Kınalı, lige dair düşüncelerini paylaştı.

MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kınalı, ligdeki durumlarına dikkat çekerek, “Bugün 3 puan için çıktığımız maçta çok zor bir skor aldık, kötü bir skor aldık. İlk yarının sonlarında yediğimiz bir gol, oyunda üstünlük sağladığımız bir dönemde bizi zorladı. İkinci yarıda toparlanmayı umarken, erken yediğimiz bir gol bu durumu daha da zorlaştırdı. Oyuncularımız elinden geleni yaptı” dedi.

SAVAŞMAK İÇİN İNANÇ VAR

Kınalı, takım olarak zor bir döneme girdiklerini kabul etti ancak “Gerçekten ligde zor bir duruma düştük ama bu ekiple, bu takımla inşallah tekrar toparlanıp ayağa kalkmak için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Buna inancımız tam” şeklinde konuştu.