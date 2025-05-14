Sanofi, ABD’de 20 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

SANOFİ’DEN ABD’DE YATIRIM PLANI

Fransız ilaç şirketi Sanofi, 2030 yılına kadar ABD’de en az 20 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi düşündüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç sektörüne yönelik tarifeler açıklayacağını belirtmesinin ardından Sanofi, ülkede yatırım yapılacak şirketler listesine katıldığını duyurdu. Şirketin açıklamasında, 2030 yılına kadar ABD’de en az 20 milyar dolarlık bir yatırımla, AR-GE harcamalarının önemli ölçüde artırılacağı ifade edildi.

ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Açıklamada, Sanofi’nin ABD’deki üretim kapasitesini genişletmek amacıyla doğrudan tesis yatırımları yapacağı ve yerel üreticilerle ortaklıklar kuracağı aktarıldı. Böylece şirketin ilaçlarının ABD topraklarında üretilmesi sağlanacak. Ayrıca bu yatırımların, önümüzdeki yıllarda ABD’deki birçok eyalette yüksek maaşlı istihdam yaratması bekleniyor.

TRUMP’IN TARİFE AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, ilaç sektörü için “büyük” tarifelerin uygulanacağını duyurmuştu. Alüminyum, çelik ve otomobil sektörlerine yönelik tarifeleri açıklayan Trump, bu sayede yabancı ilaç firmalarının tesislerini ABD’ye taşıyacağını vurguladı. “Bunu duydukları zaman Çin’i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor” şeklinde ifade etti. Trump ayrıca, şirketlerin üretimlerini ABD’de yapmaları durumunda tarife uygulamasına maruz kalmayacaklarını kaydetti.

DİĞER ŞİRKETLERİN YATIRIM PLANLARI

Geçtiğimiz ay, ilaç şirketi Novartis, 5 yıl içinde ABD’de üretim ve AR-GE faaliyetlerini genişletmek amacıyla 23 milyar dolarlık bir yatırım planladığını bildirmişti. Ayrıca İsviçre merkezli Roche, önümüzdeki 5 yıl içerisinde ABD’de ilaç ve tanı alanında 50 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Trump, ilaç fiyatlarının yüzde 30 ila 80 oranında düşürülmesini hedefleyen bir başkanlık kararnamesine imza atarken, bu adımı Amerikan halkı için son yıllarda alınmış en önemli karar olarak nitelendirdi.