Şans Topu Çekilişi Sonuçları Bekleniyor

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ TAKİP EDİLİYOR

Şans oyunu hayranları, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçlarını öğrenmek için canlı takip sayfalarına yöneliyor. Çekiliş sonrası açıklanan numaralar kadar, değişen oyun kuralları, ikramiye miktarı ve büyük ödülün durumu da yoğun ilgi görüyor. Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Haziran 2001 tarihinden beri oynatılan bir şans oyunudur.

OYUNUN KURALLARI VE OYNA MAHSUSİYETİ

Bu oyun, iki farklı sayı kümesi üzerinden oynanıyor. Oyuncular, belirli sayıda numara seçerek kupon oluşturuyor. Birinci küme, 1 ile 34 arasındaki numaralardan oluşurken, ikinci küme 1 ile 180 arasındaki numaralardan oluşur. Katılımcılar, ilk kümeden 5, ikinci kümeden ise 1 numara seçerek kuponlarını dolduruyor. Şans Topu çekilişi, noter gözetiminde yapılıyor ve Milli Piyango’nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

ÖDÜL KAZANMA ŞANSLARI

Çekilişin bitiminden sonra sonuçlar da resmi kaynaklarda paylaşılıyor. 5+1’i bilen şanslı kişiler, büyük ikramiyeyi kazanıyor; ayrıca 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de farklı miktarlarda ödül kazanma şansına sahip oluyor. Küçük ikramiyeler, Loto bayilerinden alınabiliyor. 4+1 ve 5 bilenler ödüllerini hem bayilerden hem de Milli Piyango şubelerinden tahsil edebilir. Büyük ikramiyeyi kazanan 5+1’i tutturmuş olanlar ise ödemelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alıyor. Tüm kazanılan ikramiyeler, kazanıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ödeniyor.

SONUÇLAR HAENÜZ AÇIKLANMADI

10 Eylül 2025 Çarşamba günü düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı.