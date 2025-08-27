Şans Topu Sonuçları Açıklandı 27 Ağustos

ŞANS OYUNLARI SEVERLERİN MERAKI

Şans oyunları tutkunu kişiler, 27 Ağustos Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişine dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığı, yeni kuralların neler olduğu ve ikramiyenin miktarı ile devredip devretmediği gibi konular, en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Haziran 2001 tarihinde oyun listesine katılmıştır.

OYUNUN KURALLARI

5+1 formatında oynanan bu şans oyunu, iki farklı sayı grubuna dayanmaktadır. İlk sayı grubu 1’den 34’e kadar olan rakamları, ikinci grup ise 1’den 180’e kadar olan rakamları kapsamaktadır. Oyuncular, ilk gruptan 5 rakamı, ikinci gruptan ise 1 rakamı seçerek kuponlarını hazırlarlar. Çekilişler noter gözetiminde yapılmakta olup, canlı yayında gerçekleşmektedir. Çekiliş sonrası haftalık sonuçlar, Milli Piyango’nun resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır.

İKRAMİYELER VE ÖDEME DÜZENİ

5+1’i doğru tahmin eden şanslı kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyorken, ayrıca 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de farklı ikramiye tutarlarını kazanma şansı elde ediyor. Bu durum, geniş kitlelerin çeşitli kombinasyonlar ile ödül alma imkânı bulmasına olanak tanıyor. (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden tahsil edebilirken, (4+1) ve (5) bilenler ödüllerini hem bayilerden hem de Milli Piyango şubelerinden alabiliyor. Ancak büyük ikramiye olan (5+1)’i bilen talihliler kazanımlarını yalnızca Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden tahsil etme fırsatı buluyor. Tüm ikramiyeler kazanıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde ödeniyor. 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekiliş sonuçları: