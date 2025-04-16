Şans Topu Sonuçları Açıklandı Mı?

ŞANS TOPU SONUÇLARI ARAŞTIRILMAKTA

16 Nisan 2025 tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. 16 Nisan 2025 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? Ayrıca, 16 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen Şans Topu sonuçları ne zaman duyurulacak? Bu sorular güncel olarak araştırılıyor. Şans Topu oyunu ile ilgili yenilenen kurallar ve ikramiyenin ne kadar olduğu gibi detaylar da dikkat çekiyor.

ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI VE İKRAMİYE DETAYLARI

Şans Topu, Türkiye’de 15.06.2001 tarihinden itibaren Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılmaya başlayan bir oyundur. Bu oyun, iki farklı sayı kümesi içerisinden belirlenen sayıda numara seçilmesine dayalı bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaralardan, ikinci sayı kümesi ise 1-15 numaralardan oluşmaktadır. Oyuncular, ilk kümeden 5 ve ikinci kümeden 1 numara seçerek oynamaktadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler ise mpi.gov.tr adresinde canlı yayımlanmaktadır.

BİLENLERİN İKRAMİYE HAKLARI

Çekilişin ardından şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi web sitesi üzerinden duyuruluyor. 5+1’i bulan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanıyor. Sırasıyla, 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler ise küçük miktarlarda ikramiye alabiliyor. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alırken, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden bu ikramiyeleri temin edebilir. Ancak (5+1) bilenler ödüllerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden alıyor ve kazanılan ikramiyeler 1 yıl süreyle ödeniyor.

16 NİSAN 2025 ŞANS TOPU SONUÇLARI

16 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait Şans Topu sonuçları henüz açıklanmamışken, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair bilgiler bekleniyor. Oyuna katılanlar, sonuçların açıklanmasını heyecanla takip ediyorlar.