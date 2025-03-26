Şans Topu Sonuçları Açıklandı Mı?

26 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

26 Mart 2025 tarihinde yapılan Şans Topu çekilişinin sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Çekilişin canlı yayında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği de sıklıkla sorgulanan konular arasında. 26 Mart Çarşamba günü yapılacak çekilişe dair gelişmeler takip edilmektedir.

ŞANS TOPU OYUNUNUN TANIMI

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynanan bir oyundur. Bu oyun, oyuncuların iki ayrı sayı kümesinden belirlenen sayıda numara seçmesi esasına dayanmaktadır. İlk sayı kümesi 1-34, ikinci sayı kümesi ise 1-14 aralığındaki rakamlardan oluşmaktadır. Oyuncular, ilk kümeye ait 5 ve ikinci kümeye ait 1 numarayı seçerek oynamaktadır.

ÇEKİLİŞ VE SONUÇLAR

Noter huzurunda yapılan çekilişler, mpi.gov.tr adresinden canlı yayında aktarılmaktadır. Çekiliş tamamlandığında, ilgili haftanın sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden paylaşılmaktadır. 5+1’i tutturabilen talihli ya da talihliler büyük ikramiyeye hak kazanıyor. Ardından 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük ikramiyeler kazanabilmektedir.

ÖDÜL ALIMI

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabilir. Ancak (4+1) ve (5) bilenler ikramiyelerini Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alırken, (5+1) bilenler Milli Piyango genel müdürlüğünden ödüllerini alırlar. Kazanılan ikramiyeler ise 1 yıl süreyle ödenmektedir. 26 Mart 2025 Çarşamba günü sonuçların henüz açıklanmadığı bildirilmektedir.