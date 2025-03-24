ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİ

23 Mart çekilişi, saat 20.00’de canlı yayında yapıldı ve kazanan numaralar belirlendi. Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden resmi olarak duyuruldu. Oyuncular, “Şans Topu sonucu nasıl öğrenilir?” ve “Şans Topu sorgulama ekranı” gibi anahtar kelimelerle arama yaparak sonuçlara erişmeye çalıştı.

KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Kazandıran Şans Topu çekilişi, 20:00’de gerçekleştirildi. Çekiliş, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. 23 Mart 2025 Pazar günü Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde: 3, 26, 27, 29, 33 ve 3.

ÇEKİLİŞLERİN PERİYODİK YAPISI

Şans Topu çekilişleri, haftada iki kez, Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00’de düzenleniyor. Bir sonraki çekiliş ise 26 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacak.