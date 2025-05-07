Sansar Salvo, babaya şiddet videosu paylaştı

EKİNCAN ARSLAN’IN TAHLİYESİ

Sansar Salvo olarak bilinen Ekin Can Arslan, sonunda tahliye edildi. Arslan’ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Durum üzerine Arslan, babasına karşı şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Üst soya karşı basit kasten yaralama suçundan tutuklanmış olan Ekin Can Arslan, bugün Anadolu Adalet Sarayı’nda gerçekleşen duruşmada hâkim karşısına çıktı.

DURUŞMADA TANIĞIN DA BULUNMASI

Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin de katıldı. Ekin Can Arslan ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkemede savunma yapan Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” dedi.

BABA ALEYHİNDEKİ GÖRÜNTÜLER

Arslan, arkadaş çevresindeki ölümlerin ardından ailesinin kendisini vesayet altına almaya çalıştığını belirtti. “Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” diye ifade etti. Videoyu paylaştıktan kısa bir süre sonra sildiğini ifade eden Arslan, “Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece bir kaç saat kaldı.” şeklinde konuştu.

BABADAN ŞİKAYET YOK

Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadığını söyledi. “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu.” diyen baba Arslan, kendisine yumruk atıldığını belirtti. “Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim.” ifadelerini kullandı.

CEZA VE TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Ekin Can Arslan’ı babasına yönelttiği basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.