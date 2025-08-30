Sansar Salvo, İntihar Girişiminde Bulundu

SON DAKİKA İDDİALARI

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Sansar Salvo, gerçek adı Ekin Can Aslan, hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddialar endişe uyandırıyor. Paylaşımlara göre sanatçı, çok sayıda ilaç alarak intihar girişiminde bulundu. Yaşananların ardından Salvo’nun acilen hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü bilgisi geldi. Bu durum, “Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne, evli mi, çocuğu var mı?” gibi soruların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

SANATÇININ KARİYERİ VE HAYATI

Gerçek adı Ekincan Arslan olan rapçi, 18 Ağustos 1989’da İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Türkçe rap sahnesinde söz yazarı ve rapçi olarak tanınan Salvo, müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı Adrenalin albümüyle giriş yaptı. 2009’da Seremoni Efendisi albümünü çıkardı. 2010 yılında kansere yakalandı ama üretkenliğini sürdürdü ve 2013’te 24. Şarjör albümüyle müzik hayatına devam etti. 2016’da Türkçe rap’in ilk derleme albümü olarak lanse edilen Yakında Sans’ı dinleyicileriyle buluşturdu ve 2017’de Şimdi Sans albümünü hem dijital platformlarda hem de müzik marketlerde yayımladı.

DIĞER ÇALIŞMALARI VE TARZI

Sansar Salvo, hikâye anlatıcılığına dayalı tarzıyla rap müziğine farklı bir soluk kazandırdı. Dinleyiciler tarafından en çok ilgi gören parçaları arasında; Şehinşah ile birlikte seslendirdiği Duygusal Olmaya Gerek Yok, Elçin Orçun ile yaptığı 180 km. ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı Psikopat Yazar bulunuyor. 2019 yılında Kaan Boşnak ile birlikte çıkardığı Koptu Kayış parçası ise geniş bir dinleyici kitlesinden beğeni topladı. Ekin Can Aslan’ın özel hayatıyla ilgili detaylar ise kamuoyuna yansımamıştır.