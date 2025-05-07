“Sansar Salvo Tahliye Edildi: Şiddet Görüntüleri”

Ekin Can Arslan Tahliye Edildi

Sansar Salvo olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, tahliye oldu. Arslan’ın vesayeti, annesi ve babasına verilmişti. Bu duruma yönelik olarak Arslan, sosyal medya hesabında babası Gazi Arslan’a şiddet uyguladığı görüntüleri paylaştı. Ekin Can Arslan, üst soya karşı basit kasten yaralama suçuyla tutuklanmıştı. Mahkeme, Ekin Can Arslan’ın babasına yönelik şiddet eylemi nedeniyle bugün Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısında yer aldı.

Duruşmada Fuat Ergin de Bulundu

Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Sanık Ekin Can Arslan, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Arslan, mahkemede savunmasında “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” ifadelerini kullandı. Arkadaş çevresindeki ölümlerden bahseden Arslan, “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” diye belirtti. Görüntüyü sildikten sonra oldukça öfkelenmiş olduğunu dile getiren Arslan, “Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece birkaç saat kaldı. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim.” dedi.

Baba Gazi Arslan’dan Açıklama

Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadığını ifade etti. “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim.” diyen baba, “Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim.” şeklinde konuştu.

Mahkeme Kararı ve Tahliye

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ile delilerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Ekin Can Arslan’ı babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.