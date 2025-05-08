Santa Ana Lisesi’nde Bıçaklı Saldırı

ABD’DE Bıçaklı Saldırı

Kaliforniya eyaletinin Santa Ana şehrindeki bir lisenin önünde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 2 öğrenci ise yaralandı. Polis sözcüsü Natalie Garcia, okul çıkış saatinde meydana gelen bu saldırının detaylarını paylaştı. Garcia, “Saldırıda 1 öğrencinin öldüğünü, 2 öğrencinin yaralandığını” aktardı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetlerinin 2 şüpheliyi aradığı ifade edildi. Yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim aldığı lisede, saldırının ardından dersler ve atletizm programları iptal edildi. Santa Ana kenti, 300 bin nüfusuyla Los Angeles şehrinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.